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 Мишустин рассказал про проект об освобождении зарплат врачей от налогов

Мишустин рассказал про проект об освобождении зарплат врачей от налогов
МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

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12:33   16 Апреля 2020
Россия

Мишустин рассказал про проект об освобождении зарплат врачей от налогов

Мишустин рассказал про проект об освобождении зарплат врачей от налогов

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что кабинет министров направил в Госдуму проект об освобождении от НДФЛ зарплаты медиков.

В связи со сложившейся в стране ситуацией из-за коронавируса правительство принимает все необходимые меры для того, чтобы помочь врачам. Мишустин сообщил, что кабмином был разработан и направлен в Госдуму проект, который предусматривает освобождение заработных плат, выдаваемых медицинским работникам, от НДФЛ.

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Автор: Юлия Яковлева
#медики #мишустин #коронавирус

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