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МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

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12:24   16 Апреля 2020
Политика

МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

Обмен заключенными между Украиной и Донбассом является положительным процессом, считает Министерство иностранных дел РФ.

В МИД РФ считают, что подобное решение поспособствует выполнению договоренностей нормандского саммита, пишет РИА Новости.

Украина и Донецкая Народная Республика (ДНР) ранее организовали обмен временно заключенными в присутствии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Представители ДНР "отдали" девять удерживаемых лиц, Киев — десять.

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Автор: Юлия Яковлева
#донбасс #украина #киев #днр

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