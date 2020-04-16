МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

Обмен заключенными между Украиной и Донбассом является положительным процессом, считает Министерство иностранных дел РФ.

В МИД РФ считают, что подобное решение поспособствует выполнению договоренностей нормандского саммита, пишет РИА Новости.

Украина и Донецкая Народная Республика (ДНР) ранее организовали обмен временно заключенными в присутствии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Представители ДНР "отдали" девять удерживаемых лиц, Киев — десять.