Рябков опроверг подозрения США о нарушении РФ договора о ядерных испытаниях

Москва не нарушала своих обязательств по договору о запрещении ядерных испытания. Такими словами замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал доклад Госдепа США, в котором Россию подозревают в нарушении соглашения.

По словам Рябкова, упреки Вашингтона в адрес России поступают уже на протяжении полугода. США подозревают Москву в том, что она якобы не полностью выполняет мораторий на ядерные испытания.