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 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

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11:46   16 Апреля 2020
Россия

Рябков опроверг подозрения США о нарушении РФ договора о ядерных испытаниях

Рябков опроверг подозрения США о нарушении РФ договора о ядерных испытаниях

Москва не нарушала своих обязательств по договору о запрещении ядерных испытания. Такими словами замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал доклад Госдепа США, в котором Россию подозревают в нарушении соглашения. 

По словам Рябкова, упреки Вашингтона в адрес России поступают уже на протяжении полугода. США подозревают Москву в том, что она якобы не полностью выполняет мораторий на ядерные испытания. 

"Никаких мероприятий, которые бы включали бы элементы отклонения от этого нашего обязательства, вытекающего в том числе из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации ДВЗЯИ, мы не предпринимали",  — ответил замглавы МИД РФ.

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Автор: Илья Романович
#сша #рябков #ядерное оружие

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