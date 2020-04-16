Рябков опроверг подозрения США о нарушении РФ договора о ядерных испытаниях
Москва не нарушала своих обязательств по договору о запрещении ядерных испытания. Такими словами замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал доклад Госдепа США, в котором Россию подозревают в нарушении соглашения.
По словам Рябкова, упреки Вашингтона в адрес России поступают уже на протяжении полугода. США подозревают Москву в том, что она якобы не полностью выполняет мораторий на ядерные испытания.
"Никаких мероприятий, которые бы включали бы элементы отклонения от этого нашего обязательства, вытекающего в том числе из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации ДВЗЯИ, мы не предпринимали", — ответил замглавы МИД РФ.