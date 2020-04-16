Перов объяснил, почему немцы выступают за строительство «Северного потока – 2»

Перспективы российского газопровода «Северный поток – 2» никак не изменились из-за падения цен на нефть на мировых рынках и эпидемии коронавируса, так как этот проект носит долгосрочный характер и на прямую от данных факторов не зависит.

Такое мнение руководителя спецпроектов Фонда национальной энергетической безопасности Александра Перова в четверг приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Ранее глава комитета по вопросам экономики и энергетики правительства ФРГ Клаус Эрнст заявил о неприемлемости американских санкций против газопровода «Северный поток – 2», в котором Европа очень нуждается, так как он позволил бы ей получать больше газа.

Как отмечает ФБА, Эрнст, представляющий в бундестаге партию «Левые», не одинок в подобных высказываниях. В существующее в Германии лобби «Северного потока – 2» входит даже федеральный канцлер Ангела Меркель, и по этому вопросу в стране есть консенсус. Также в ФРГ есть лобби улучшения отношений с РФ, не такое масштабное, как лобби российского газопровода, но оно, тем не менее, создает в СМИ позитивный фон. Этими вопросами занимается специально созданный Восточный комитет германской экономики.

В настоящее время строительство «Северного потока – 2» приостановлено, оно продолжится, когда российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибудет в район проведения работ в Балтийском море, чтобы достроить оставшийся участок газотранспортного пути протяженностью 150 километров.

«Падение цен на нефть вместе с коронавирусом затронуло европейский газовый рынок, благодаря чему стоимость сырья в Европе находится на низком уровне. Вместе с этим ситуация с "Северным потоком-2" носит долгосрочный характер и от всего этого напрямую не зависит, — отмечает Перов. — Рано или поздно цены на газ в Евросоюзе восстановятся, и это позволит в будущем оправдать данный стратегический российский проект».

Несмотря на введенные Вашингтоном санкции, ни у кого нет сомнений в реализации «Северного потока – 2» — слишком многим европейским странам он нужен и слишком много денег в него уже вложено. Вопроса о том, будет ли газопровод достроен, не стоит, все упирается лишь в сроки завершения проекта. Что бы не говорили на этот счет в США, американские санкции направлены не на прекращение строительства газопровода, а на его удорожание.

«Если брать газовые перспективы России в ЕС, то в мире выросло производство этого сырья, на трубопроводный газ активно давит СПГ, еще и азербайджанский газ пришел в Турцию. Из-за этого закупки Анкарой российского сырья заметно снизились. И на все это также повлиял коронавирус», — добавил эксперт.

При этом он отмечает, что проект по доставке азербайджанского газа в Европу TANAP, во-первых, обошелся дороже российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», а во-вторых, азербайджанцам все равно не хватает своего сырья, чтобы заполнить этот газопровод и им приходится докупать газ в России. В результате единственные, кому выгоден этот политически мотивированный и нерентабельный проект, это турки.

О «Северном потоке – 2», добавил Перов, можно рассуждать лишь на перспективу нескольких лет.

«В мире действительно сложился переизбыток газа, но если говорить о Европе, то у Брюсселя есть планы по сокращению парниковых выбросов, а это значит, что спрос на газ будет расти. Из-за этого Германия делает ставку на природный газ, поскольку Берлин взял на себя жесткие обязательства в борьбе за климат и по сокращению выбросов», — напомнил эксперт.

У Германии, по его словам, просто нет альтернативы импорту газа, где предложение России наиболее выгодно и по цене, и по качеству, и по надежности, так как после аварии на «Фукусиме» в Берлине пролоббировали решение отказаться от атомной энергетики. После того, как атомную генерацию там снизили, германским энергетикам пришлось возвращаться к каменному углю, но это влечет за собой увеличение объема выбросов, и получается, что все упирается в газ.

«Не так давно в Германии был принят законодательный пакет с упором на то, что немцы должны к 2050 году резко сократить парниковые выбросы. И здесь газ является наилучшим инструментом», — подчеркнул Перов.

В заключение эксперт отметил, что в Евросоюзе, несмотря на кризис, не произошло существенных изменений – экономические интересы остаются прежними, несмотря на эпидемию коронавируса. По этой причине поддержку «Северному потоку – 2» в ФРГ оказывает не только партия «Левые», но и другие политические силы. Все они единодушно выступают против американских санкций, которые затрагивают российские газовые проекты и германские национальные интересы.