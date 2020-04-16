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МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

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11:25   16 Апреля 2020
Общество

Распространение коронавируса в России замедляется

Распространение коронавируса в России замедляется

Темпы распространения коронавируса в России снижаются, а число выздоровевших продолжает увеличиваться.

По данным Роспотребнадзора, если во второй декаде марта рост был 29%, в третью - 22%, то за первую декаду апреля - 18%. Правда, специалисты объясняют, что показатель говорят о речь идет о сдерживании взрывного роста. По дням число инфицированных растет.

За сутки с 15 на 16 апреля зарегистрировано 3448 новых случаев, выздоровели 318 человек, скончались 34. 

Распространение коронавируса в России замедляется

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Автор: Илья Романович
#россия #здоровье #коронавирус

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