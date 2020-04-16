Распространение коронавируса в России замедляется

Темпы распространения коронавируса в России снижаются, а число выздоровевших продолжает увеличиваться.

По данным Роспотребнадзора, если во второй декаде марта рост был 29%, в третью - 22%, то за первую декаду апреля - 18%. Правда, специалисты объясняют, что показатель говорят о речь идет о сдерживании взрывного роста. По дням число инфицированных растет.

За сутки с 15 на 16 апреля зарегистрировано 3448 новых случаев, выздоровели 318 человек, скончались 34.