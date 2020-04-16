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МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

МИД РФ приветствует обмен заключенными между Украиной и Донбассом

 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

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11:21   16 Апреля 2020
Россия

Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

Кабинет министров и Государственный совет страны до 20 апреля должны провести оценку принятых регионами мер по противодействию коронавирусной инфекции нового типа. Такое поручение чиновникам дал президент России Владимир Путин.

Глава государства сегодня также распорядился упростить порядок и ускорить проведение испытаний медикаментозных препаратов, способных победить коронавирус.

В понедельник главам регионов будут даны рекомендации. Отмечается, что особое внимание должно быть уделено территориям, на которых находятся города с населением более миллиона человек.

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Автор: Кристина Мокроусова
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