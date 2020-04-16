Баррель нефти укрепил свои позиции в ходе торгов

Договоренности стран-нефтеэкспортеров о сокращении добычи энергоресурсов благотворно повлияли на котировки продукта. Баррель эталонной марки Brent в ходе минувших торгов продемонстрировал рост. Американская сланцевая нефть продолжает дешеветь.

Торги на мировых биржах демонстрируют реакцию инвесторов на заключение новой сделки в формате ОПЕК+. Баррель нефти марки Brent растет на 0,72% – июньские фьючерсы подорожали до 27,89 долларов. Американская сланцевая нефть от компании WTI все еще теряет позиции, снижаясь на 0,05% от стоимости, сообщает RT.

Рынки все еще пребывают в шоке после резкого обвала котировок на фоне пандемии COVID-19 и "нефтяной войны" Саудовской Аравии, однако сделка ОПЕК+ вселила в инвесторов уверенность в стабилизации ситуации. Аналитики неоднократно отмечали, что главным фактором рецессии является неопределенность спекулянтов – они не готовы вкладывать деньги в активы, замораживая их в золотом резерве до лучших времен.