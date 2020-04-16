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 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом
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11:15   16 Апреля 2020
Политика

Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

Донецкая Народная Республика и Украина завершили первый в текущем году обмен заключенными в Донбассе. Об этом журналистам рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По словам Морозовой, Киев передал республике 11 удерживаемых лиц, Донецк - девять. Омбудсмен уточнила, что все освобожденные сторонники ДНР будут помещены на двухнедельный карантин.

Российский представитель в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов рассказал, что украинская делегация долго тормозила принятие решения об обмене. РИА Новости передают, что договоренностей удалось достичь только после того, как в ситуацию вмешался высший уровень администрации.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. ДНР и ЛНР объявили о независимости и отделении от Незалежной. После этого Киев начал военную кампанию против республик.

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Автор: Борис Нестеров
#донбасс #украина #днр

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