Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

Донецкая Народная Республика и Украина завершили первый в текущем году обмен заключенными в Донбассе. Об этом журналистам рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По словам Морозовой, Киев передал республике 11 удерживаемых лиц, Донецк - девять. Омбудсмен уточнила, что все освобожденные сторонники ДНР будут помещены на двухнедельный карантин.

Российский представитель в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов рассказал, что украинская делегация долго тормозила принятие решения об обмене. РИА Новости передают, что договоренностей удалось достичь только после того, как в ситуацию вмешался высший уровень администрации.

Гражданская война на юго-востоке Украины началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. ДНР и ЛНР объявили о независимости и отделении от Незалежной. После этого Киев начал военную кампанию против республик.