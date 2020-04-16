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11:15   16 Апреля 2020
Политика

Зюганов отказался отменить возложение цветов к мавзолею вопреки карантину

Зюганов отказался отменить возложение цветов к мавзолею вопреки карантину

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что возложение цветов к Мавзолею Ленина не будет отменено из-за коронавируса.

Об этом политик заявил в четверг, 16 апреля. Члены партии планируют выйти на Красную площадь в день рождения создателя Российской социал-демократической рабочей партии Владимира Ленина и возложить цветы к мавзолею. Известно, что в столице действует строгий режим самоизоляции, нарушение которого влечет за собой санкции.

Однако коммунистов не останавливает ни страх перед эпидемией, ни штрафы. Ранее члены КПРФ заявили, что намерены провести митинг, несмотря на угрозу распространения коронавируса. Примечательно, что большинство сторонников партии — люди преклонного возраста, которые находятся в группе риска, как наиболее уязвимые перед COVID-19 граждане. 

При этом коммунисты критикуют действия столичных властей по сдерживанию эпидемии и настаивают на предложенных КПРФ мерах. По мнению блогера Вадима Манукяна, действия руководства партии являются популизмом и попыткой себя проявить. 

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Автор: Ирина Большунова
#москва #зюганов #кпрф #коронавирус

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