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Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

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11:08   16 Апреля 2020
Общество

Заболевший в Италии российский журналист назвал COVID-19 "странным" вирусом

Заболевший в Италии российский журналист назвал COVID-19 "странным" вирусом

Российский журналист Георгий Кудинов, заболевший коронавирусом в Италии и прошедший там курс лечения, рассказал, почему он считает коронавирусную инфекцию "странным" заболеванием.

Как рассказал журналист, десять дней подряд его мучили сильный кашель и высокая температура. Затем, когда тест на коронавирус показал положительный результат, его положили в инфекционное отделение миланской больницы, там он находился еще 12 дней.

Интересно, что в момент перевода пациенту неожиданно "полегчало". Как потом объяснили итальянские врачи, это был переломный момент болезни, когда человеку становится или лучше, или хуже. Кудинову медики прописали препараты дарунавир и ритонавир, которые обычно используют при лечении ВИЧ, а также плаквенил, помогающий при малярии.

Недавно туристы из России, застрявшие в Португалии из-за пандемии коронавируса, поделились как живут в стране. По их словам, проблем с жильем нет, а с документами на пребывание в государстве свыше разрешенного срока помогло разобраться российское посольство.

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Автор: Борис Нестеров
#италия #журналист #препарат #коронавирус

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