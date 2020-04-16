Баранец назвал США "лицемерами" в ответ на их заявления об "угрозе" российских ракет

США проявляют лицемерие, говоря на весь мир об угрозе их спутникам, которая якобы исходит от испытаний новых российских ракет в космосе, заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Глава космического командования США Джон Реймонд ранее заявил, что испытания российских противоспутниковых ракет увеличивают степень угрозы американским космическим объектам, пишет Федеральное агентство новостей.

В США считают, что Россия пытается минимизировать возможности американских спутников своими действиями в космическом пространстве.

Баранец отметил, что Россия всегда предупреждает о своих испытаниях в космосе и неоднократно просила США не милитаризовать космос, однако американцы продолжают наращивать космическую мощь. По его мнению, РФ не будет закрывать на это глаза и не позволит США властвовать в космосе.