Врачи зафиксировали 3 448 новых случаев коронавируса в России, передает оперштаб.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 78 регионах РФ. За минувшие сутки также скончались 34 человека и полностью выздоровели 318 россиян.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение COVID-19 пандемией. Большинство регионов РФ находятся в режиме самоизоляции. Власти России принимают все меры для поддержки граждан в условиях распространения инфекции.