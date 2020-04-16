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Распространение коронавируса в России замедляется

Распространение коронавируса в России замедляется

 Путин призвал упростить тестирование препаратов от коронавируса

Путин призвал упростить тестирование препаратов от коронавируса
Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом
Баррель нефти укрепил свои позиции в ходе торгов

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Госдеп США обеспокоился возможными экспериментами РФ с ядерным оружием
10:54   16 Апреля 2020
Общество

За сутки в России выявили 3448 новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 3448 новых случаев коронавируса

Врачи зафиксировали 3 448 новых случаев коронавируса в России, передает оперштаб.

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 78 регионах РФ. За минувшие сутки также скончались 34 человека и полностью выздоровели 318 россиян.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение COVID-19 пандемией. Большинство регионов РФ находятся в режиме самоизоляции. Власти России принимают все меры для поддержки граждан в условиях распространения инфекции.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #статистика #коронавирус

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