СПЧ призывает не переносить День воинской славы со 2 на 3 сентября

Члены Совета при президенте РФ по правам человека обратились в Совет Федерации РФ с просьбой об отмене переноса дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

В сообщении к Совфеду говорится, что дату нельзя переносить, поскольку 3 сентября 2004 года в Беслане после террористического захвата школы погибли 333 человека, включая маленьких детей. Это траурная дата для многих людей.

По словам руководителя СПЧ Валерии Фадеевой, памятные даты должны объединять народ, а не вносить раздор. Если перенести День воинской славы со 2 на 3 сентября, многие родственники погибших в Беслане могут быть недовольны таким решением.