Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Распространение коронавируса в России замедляется

Распространение коронавируса в России замедляется

 Путин призвал упростить тестирование препаратов от коронавируса

Путин призвал упростить тестирование препаратов от коронавируса
Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом
Баррель нефти укрепил свои позиции в ходе торгов

Баррель нефти укрепил свои позиции в ходе торгов

 Госдеп США обеспокоился возможными экспериментами РФ с ядерным оружием

Госдеп США обеспокоился возможными экспериментами РФ с ядерным оружием
Распространение коронавируса в России замедляется

Распространение коронавируса в России замедляется

 Путин призвал упростить тестирование препаратов от коронавируса

Путин призвал упростить тестирование препаратов от коронавируса
Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом
Баррель нефти укрепил свои позиции в ходе торгов

Баррель нефти укрепил свои позиции в ходе торгов

 Госдеп США обеспокоился возможными экспериментами РФ с ядерным оружием

Госдеп США обеспокоился возможными экспериментами РФ с ядерным оружием
10:36   16 Апреля 2020
Россия

СПЧ призывает не переносить День воинской славы со 2 на 3 сентября

СПЧ призывает не переносить День воинской славы со 2 на 3 сентября

Члены Совета при президенте РФ по правам человека обратились в Совет Федерации РФ с просьбой об отмене переноса дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.

В сообщении к Совфеду говорится, что дату нельзя переносить, поскольку 3 сентября 2004 года в Беслане после террористического захвата школы погибли 333 человека, включая маленьких детей. Это траурная дата для многих людей.

По словам руководителя СПЧ Валерии Фадеевой, памятные даты должны объединять народ, а не вносить раздор. Если перенести День воинской славы со 2 на 3 сентября, многие родственники погибших в Беслане могут быть недовольны таким решением.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#совфед #спч #беслан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...