Госдеп США обеспокоился возможными экспериментами РФ с ядерным оружием

США выразили беспокойство в связи с якобы возможными экспериментами России в области ядерного вооружения, пишут СМИ.

По информации ФАН, Госдеп США составил ежегодный доклад, в котором указал на обеспокоенность американской стороны возможным неполным выполнением РФ договоренностей между Штатами и Советским Союзом от 1974 года. В документе говорится, что к сомнениям привели якобы некие действия РФ в период с 1995 по 2019 год, а также отсутствие уведомлений о возможных экспериментах.

Примечательно, что американцы не предъявили России никаких обвинений по поводу нарушения соглашений, однако отметили, что не обладают информацией о возможных экспериментах с ядерным вооружением. Вашингтон считает, что Москва должна сообщать Штатам о всех подобных испытаниях.