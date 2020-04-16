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Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

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10:26   16 Апреля 2020
Общество

Власти Москвы убедились в стабильной работе метро

Власти Москвы убедились в стабильной работе метро

Работа московского метрополитена утром 16 апреля идет без затруднений, сообщили в столичном департаменте транспорта. Проверка пропусков утром в четверг ведется избирательно.

Фотографии пустых станций метро опубликовали сотрудники департамента транспорта Москвы. Власти отметили, что в столичном метрополитене не наблюдается столпотворения, а на станциях "Комсомольская", "Домодедовская" и "Царицыно" практически полностью отсутствуют пассажиры.

Власти Москвы убедились в стабильной работе метро

Проверки цифровых пропусков для перемещения по городу ведутся в избирательном режиме. В ближайшее время электронный документ привяжут к транспортным или социальным картам "Тройка" и "Стрелка". Разрешение на проезд в общественном транспорте на период пандемии будет проверяться при попытке пройти через турникет.

Власти Москвы убедились в стабильной работе метро

Утром 15 апреля, в первый день запуска системы цифровых пропусков, возле метро выстроились очереди из людей. Скорость прохода через турникеты серьезно упала из-за проверок сотрудниками полиции наличия электронных документов. Мэр города Сергей Собянин потребовал от правоохранителей изменить систему, чтобы в будущем подобного не происходило.

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Автор: Яна Либерман
#москва #метро

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