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10:24   16 Апреля 2020
Общество

Япония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Япония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Япония объявляет чрезвычайное положение в стране на фоне растущего числа случаев коронавируса, заявили представители телерадиокомпании NHK.

Власти вынуждены принять меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. В стране растет число заболевших коронавирусной инфекцией. В итоге теперь в Японии действует чрезвычайное положение. Жители, скорее всего, будут ограничены в передвижениях из-за угрозы распространения коронавируса. 

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового типа коронавируса пандемией. По последним данным, в мире более двух миллионов человек заражены коронавирусной инфекцией.

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Автор: Ирина Большунова
#япония #чп #коронавирус

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