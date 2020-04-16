Япония объявила чрезвычайное положение из-за коронавируса

Япония объявляет чрезвычайное положение в стране на фоне растущего числа случаев коронавируса, заявили представители телерадиокомпании NHK.

Власти вынуждены принять меры на фоне сложной эпидемиологической ситуации. В стране растет число заболевших коронавирусной инфекцией. В итоге теперь в Японии действует чрезвычайное положение. Жители, скорее всего, будут ограничены в передвижениях из-за угрозы распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового типа коронавируса пандемией. По последним данным, в мире более двух миллионов человек заражены коронавирусной инфекцией.