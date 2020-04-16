В РФ готовятся к широкомасштабной работе для обеспечения безопасности ПАТЭС

В Певеке готовятся к сооружению инфраструктуры, необходимой для охраны и безопасной работы плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».

После прибытия к берегам Певека первая в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» оказалась самым северным объектом атомной энергетической отрасли в мире, которым до этого являлась также российская Билибинская АЭС. Однако и в настоящее время можно наблюдать продолжение оборудования места работы нового объекта энергетической инфраструктуры РФ, который призван обеспечивать круглогодичное использование Северного морского пути.

Учитывая важность ПАТЭС для страны и ее потенциальную опасность для окружающей среды, в настоящее время готовятся к проведению широкомасштабной работы по обеспечению безопасности этой российской атомной станции. Так, в материале ИАА «ПортНьюс» было отмечено, что специалисты Главгосэкспертизы России уже рассмотрели документацию и результаты инженерных изысканий по проекту сооружения береговых и гидротехнических зданий и сооружений инфраструктуры, необходимых для охраны ПАТЭС.

«Согласно проекту, на берегу пролива Певек предусматривается строительство зданий и сооружений для размещения, хранения и использования специальной техники и имущества, требуемых при физической защите объектов ПАТЭС», — поясняется суть предстоящих работ источником.

В издании пояснили, что в рамках предстоящих работ предусматривается сооружение трубопроводной эстакады, мачт освещения, слипа, предназначенного для спуска-подъема, аэросаней, гусеничного вездехода, а также бонов отдельного типа. Также планируется создание площадки для транспортных средств. Место расположения уникального атомного объекта РФ огородят. Помимо этого, будут проведены работы по укреплению дна, а также проложены наружные сети водо-, тепло- и электроснабжения и линии связи.

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