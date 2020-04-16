Горбачев призвал мировое сообщество сократить расходы на оборону на фоне COVID-19

Мировое сообщество должно переосмыслить свои бюджеты на военную сферу и перенаправить 10–15% средств на обеспечение защиты здоровья людей, написал первый президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского издания Time.

Горбачев отметил, что пандемия COVID-19 в мире показала, куда следует инвестировать средства, пишет Федеральное агентство новостей.

Бывший советский президент заявил, что государствам необходимо пересмотреть мировую ситуацию и свое видение безопасности, которую не всегда следует рассматривать с военной точки зрения. По его мнению, этот вопрос нужно обсудить на уровне Организации Объединенных Наций (ООН).