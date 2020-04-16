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Путин призвал упростить тестирование препаратов от коронавируса

 Заболевший в Италии российский журналист назвал COVID-19 "странным" вирусом

Заболевший в Италии российский журналист назвал COVID-19 "странным" вирусом
Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

Правительство и Госсовет оценят эффективность регионов в борьбе с коронавирусом

 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

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10:07   16 Апреля 2020
Общество

Ракова сообщила о 1 394 москвичах, вылечившихся от коронавируса

Ракова сообщила о 1 394 москвичах, вылечившихся от коронавируса

Число выздоровевших после коронавируса в Москве достигло 1 394 человек, сообщила вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова.

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 189 человек, и количество выздоровевших увеличилось уже до 1394 человек. Вице-мэр подчеркивает, что это хорошая и стабильная динамика.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Москва и Петербург находятся в режиме самоизоляции, как и большинство регионов РФ.

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Автор: Руслан Неглинный
#здоровье #ракова #коронавирус

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