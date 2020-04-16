Ракова сообщила о 1 394 москвичах, вылечившихся от коронавируса

Число выздоровевших после коронавируса в Москве достигло 1 394 человек, сообщила вице-мэр российской столицы Анастасия Ракова.

За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 189 человек, и количество выздоровевших увеличилось уже до 1394 человек. Вице-мэр подчеркивает, что это хорошая и стабильная динамика.

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Москва и Петербург находятся в режиме самоизоляции, как и большинство регионов РФ.