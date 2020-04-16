Решетников оценил работу банков по выдаче "нулевых" займов предприятиям

Министр экономического развития России Максим Решетников провел личную проверку кредитных организаций на предмет того, как те выдают беспроцентные займы для малых и микропредприятий. Об этом глава Минэкономразвития рассказал в своем Instagram.

Причиной проверки послужили жалобы представителей бизнеса. По словам Решетникова, он позвонил в два наиболее крупных банка страны. В службе поддержки одного из них заявили о том, что соответствующее постановление еще не подписано правительством РФ. Вторая кредитная организация пообещала выдать заем только в мае.

Решетников отметил, что итоги проверки были донесены до руководства банков.

Решение о мерах поддержки предпринимателей в период пандемии нового коронавируса было принято правительством страны по предложению главы государства Владимира Путина. Пострадавшие компании смогут рассчитывать на безвозмездную господдержку, чтобы сохранить заработные платы своих сотрудников.