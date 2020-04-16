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 Омбудсмен ДНР сообщила о первом в 2020 году обмене заключенными между Донецком и Киевом

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10:03   16 Апреля 2020
Политика

Решетников оценил работу банков по выдаче "нулевых" займов предприятиям

Решетников оценил работу банков по выдаче "нулевых" займов предприятиям

Министр экономического развития России Максим Решетников провел личную проверку кредитных организаций на предмет того, как те выдают беспроцентные займы для малых и микропредприятий. Об этом глава Минэкономразвития рассказал в своем Instagram.

Причиной проверки послужили жалобы представителей бизнеса. По словам Решетникова, он позвонил в два наиболее крупных банка страны. В службе поддержки одного из них заявили о том, что соответствующее постановление еще не подписано правительством РФ. Вторая кредитная организация пообещала выдать заем только в мае.

Решетников отметил, что итоги проверки были донесены до руководства банков.

Решение о мерах поддержки предпринимателей в период пандемии нового коронавируса было принято правительством страны по предложению главы государства Владимира Путина. Пострадавшие компании смогут рассчитывать на безвозмездную господдержку, чтобы сохранить заработные платы своих сотрудников.

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Автор: Василий Пименов
#бизнес #кредиты #решетников

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