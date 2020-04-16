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 Аналитики оценили возможный ущерб экономики РФ от COVID-19

Аналитики оценили возможный ущерб экономики РФ от COVID-19
Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

 Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

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9:16   16 Апреля 2020
Россия

Эксперты дали прогноз о потерях экономики РФ из-за коронавируса

Эксперты дали прогноз о потерях экономики РФ из-за коронавируса

Ущерб российской экономики из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19 может составить около 18 трлн рублей, считают аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).

Такой сценарий вероятен в том случае, если не предпринять дополнительные меры для минимизации влияния кризиса на наиболее уязвимые отрасли. Максимальные потери ожидаются в гостиничном бизнесе, сферах общественного питания, услуг, производстве одежды и обуви, а также области культуры и спорта, организации досуга и развлечений. При неблагоприятном развитии событий без работы могут оказаться более 15 млн граждан, а налоги, сборы и страховые взносы упадут на 4,2 трлн рублей.

Допускать этого нельзя, поэтому власти должны предусмотреть более действенную поддержку экономики, чтобы бизнес не только остался на плаву, но и смог быстро восстановиться после отмены режима самоизоляции и связанных с ним ограничений, приводят "Известия" мнение экспертов НРА.

Президент РФ Владимир Путин накануне объявил о новых инициативах, направленных на помощь предпринимателям и работающим на них сотрудникам.

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Автор: Кристина Мокроусова
#прогноз #экономика россии #поддержка бизнеса #коронавирус #COVID-19

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