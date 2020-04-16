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Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

 Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии
ЕП выдвинул резолюцию о борьбе с "пропагандой" РФ и Китая на фоне COVID-19

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9:11   16 Апреля 2020
Весь мир

ЕП выдвинул резолюцию о борьбе с "пропагандой" РФ и Китая на фоне COVID-19

ЕП выдвинул резолюцию о борьбе с "пропагандой" РФ и Китая на фоне COVID-19

Европарламент (ЕП) рассмотрит резолюцию, выдвинутую депутатом Филиппом Ламбером. Документ предполагает борьбу с якобы "агрессивной пропагандой" России и Китая на фоне пандемии COVID-19.

Документ предусматривает слаженные действия стран Евросоюза (ЕС) по борьбе с коронавирусом и его последствиями, пишет Федеральное агентство новостей. Ламбер приписал РФ и Китаю "пропагандистскую деятельность", направленную на ущемление прав граждан в собственных интересах.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что международное сообщество должно объединить усилия для борьбы с COVID-19.

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Автор: Юлия Яковлева
#рф #европарламент #китай #коронавирус

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