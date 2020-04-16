Аналитики оценили возможный ущерб экономики РФ от COVID-19

Пандемия коронавируса может нанести российской экономике ущерб в размере 17,9 трлн рублей, заявили аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). Они считают, что прогноз может не оправдаться, благодаря мерам, предпринятым властями РФ.

В макроэкономическом обзоре отмечено, что больше всего способна пострадать сфера услуг. Зато на производство продуктов питания, а также на сельское, лесное и рыбное хозяйство COVID-19 разрушительного влияния не окажет.

Согласно негативному прогнозу, сфера услуг может лишиться 77,5% прибыли, производство одежды и обуви – около 52,7%. Информацией об этом поделились "Известия".

Также аналитики отмечают, что работу в стране могут потерять до 15,5 млн человек. При этом эксперты уверены, что власти РФ значительного ущерба не допустят и будут продолжать принимать дополнительные меры, чтобы поддерживать экономику страны в столь сложный период.