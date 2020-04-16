Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщили на сайте Космического командования ВВС США.

Испытание ракеты, как отметило космическое патрулирование, последовало после маневров российских спутников "Космос-2542" и "Космос-2543", о которых в феврале сообщали Соединенные Штаты Америки. Тогда американская сторона утверждала, что они находятся от спутника США USA-245 в опасной близости, передает ФАН.

Угрозы для космических систем Америки серьезны, как показал пример противоспутниковых ракет прямого перехвата, заявил Джон Реймонд – глава Космического командования военно-воздушных сил. Он посчитал, что эти испытания направлены на ограничение возможностей США.

Сама Москва при этом не намерена свернуть свои программы по созданию противокосмического оружия, отметил Реймонд. Решающее значение имеет космос для всех народов. Глава Космического командования ВВС США добавил, что спрос на космические системы и в кризисное время сохраняется.