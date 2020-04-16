Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Эксперты дали прогноз о потерях экономики РФ из-за коронавируса

Эксперты дали прогноз о потерях экономики РФ из-за коронавируса

 Аналитики оценили возможный ущерб экономики РФ от COVID-19

Аналитики оценили возможный ущерб экономики РФ от COVID-19
Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

 Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии
ЕП выдвинул резолюцию о борьбе с "пропагандой" РФ и Китая на фоне COVID-19

ЕП выдвинул резолюцию о борьбе с "пропагандой" РФ и Китая на фоне COVID-19

 Военные США заявили о российских испытаниях противоспутниковой ракеты

Военные США заявили о российских испытаниях противоспутниковой ракеты
Эксперты дали прогноз о потерях экономики РФ из-за коронавируса

Эксперты дали прогноз о потерях экономики РФ из-за коронавируса

 Аналитики оценили возможный ущерб экономики РФ от COVID-19

Аналитики оценили возможный ущерб экономики РФ от COVID-19
Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

 Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии
ЕП выдвинул резолюцию о борьбе с "пропагандой" РФ и Китая на фоне COVID-19

ЕП выдвинул резолюцию о борьбе с "пропагандой" РФ и Китая на фоне COVID-19

 Военные США заявили о российских испытаниях противоспутниковой ракеты

Военные США заявили о российских испытаниях противоспутниковой ракеты
8:37   16 Апреля 2020
Общество

Сервисы такси рассказали о влиянии пандемии коронавируса на рынок извоза

Сервисы такси рассказали о влиянии пандемии коронавируса на рынок извоза

Вспышка нового коронавируса ударила по рынку такси. Такое заявление сделали представители сервиса "Везет" и "Яндекс.Такси".

Специалисты службы доставки и других сервисов отметили пониженный спрос, сообщает iReactor. Это связано с тем, что большую часть времени люди находятся дома, а в некоторых городах без острой необходимости уходить дальше 100 метров нельзя.

Представители "Яндекс.Такси" уже зафиксировали существенный спад числа заказов. Причиной стала отмена поездок граждан в бизнес-центры, аэропорты, торговые центры, вокзалы, образовательные учреждения и развлекательные зоны. Так происходит во всем мире, не только в России.

Спрос в конце марта в Санкт-Петербурге снизился, рассказали в службе заказа поездок "Везет", а количество активных перевозчиков сократилось примерно на 30%. Также представители службы отметили, что география поездок изменилась. Теперь петербуржцы передвигаются между спальными районами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#такси #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...