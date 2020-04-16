Вспышка нового коронавируса ударила по рынку такси. Такое заявление сделали представители сервиса "Везет" и "Яндекс.Такси".

Специалисты службы доставки и других сервисов отметили пониженный спрос, сообщает iReactor. Это связано с тем, что большую часть времени люди находятся дома, а в некоторых городах без острой необходимости уходить дальше 100 метров нельзя.

Представители "Яндекс.Такси" уже зафиксировали существенный спад числа заказов. Причиной стала отмена поездок граждан в бизнес-центры, аэропорты, торговые центры, вокзалы, образовательные учреждения и развлекательные зоны. Так происходит во всем мире, не только в России.

Спрос в конце марта в Санкт-Петербурге снизился, рассказали в службе заказа поездок "Везет", а количество активных перевозчиков сократилось примерно на 30%. Также представители службы отметили, что география поездок изменилась. Теперь петербуржцы передвигаются между спальными районами.