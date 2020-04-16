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8:14   16 Апреля 2020
Общество

Риелтор Барсуков спрогнозировал повышение спроса на загородные дома после пандемии

Риелтор Барсуков спрогнозировал повышение спроса на загородные дома после пандемии

Большинство россиян решили на время действия режима самоизоляции освоиться в загородных домах. Заинтересованность людей в таком жилье очевидна, ведь в сложившейся ситуации они видят преимущества в дачной собственности.

Таким мнением поделился представитель Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с корреспондентом iReactor. По его словам, за период с момента введения самоизоляционного режима у подмосковных застройщиков в разы прибавилось клиентов, желающих обосноваться за городом. Барсуков уверен в окончательном формировании спроса на пригородные дома на фоне пандемии. 

"В целом я думаю, что это может повлечь увеличение спроса на загородную недвижимость...Спрос повыситься может не только среди тех людей, которые уехали. Заинтересованность может появиться и среди тех, кто остался", — считает эксперт. 

Собеседник агентства отметил, что в данном случае люди начинают рассматривать вариант постоянного проживания вне города. Барсуков назвал самоизоляцию подстегивающим фактором для образования стабильного спроса в контексте переезда за город.  

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Автор: Кристина Мокроусова
#коронавирус

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