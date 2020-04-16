Риелтор Барсуков спрогнозировал повышение спроса на загородные дома после пандемии

Большинство россиян решили на время действия режима самоизоляции освоиться в загородных домах. Заинтересованность людей в таком жилье очевидна, ведь в сложившейся ситуации они видят преимущества в дачной собственности.

Таким мнением поделился представитель Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с корреспондентом iReactor. По его словам, за период с момента введения самоизоляционного режима у подмосковных застройщиков в разы прибавилось клиентов, желающих обосноваться за городом. Барсуков уверен в окончательном формировании спроса на пригородные дома на фоне пандемии.

"В целом я думаю, что это может повлечь увеличение спроса на загородную недвижимость...Спрос повыситься может не только среди тех людей, которые уехали. Заинтересованность может появиться и среди тех, кто остался", — считает эксперт.

Собеседник агентства отметил, что в данном случае люди начинают рассматривать вариант постоянного проживания вне города. Барсуков назвал самоизоляцию подстегивающим фактором для образования стабильного спроса в контексте переезда за город.