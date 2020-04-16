Полиция США призвала американцев не забывать штаны в "погоне" за почтой во время пандемии

Полиция небольшого города в США призвала американцев не забывать надевать штаны, когда они выбегают проверять почту.

Департамент полиции в городе Танитаун обратился к жителям с просьбой перестать выбегать на улицу за почтой без штанов в период пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости. По словам полицейских, карантин не является уважительной причиной для того, чтобы выходить в полуобнаженном виде за газетами или письмами.

"Вы знаете, к кому это относится. Это последнее предупреждение", — предостерегает полиция.

Под записью департамента в соцсетях многие жители Танитауна одобрительно высказались и даже стали публиковать мемы про любителей забывать штаны. Однако были и те, кто напомнил полиции, что нет закона об обязательности носить штаны, поэтому не нужно быть "тиранами".

Город Танитаун состоит из невысоких частных домов. Почтовые ящики в таких районах обычно располагаются напротив каждого дома у дороги.