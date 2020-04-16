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7:40   16 Апреля 2020
Общество

Ученые раскритиковали меры властей Швеции по борьбе с COVID-19

Ученые раскритиковали меры властей Швеции по борьбе с COVID-19

Критику в адрес стратегии Агентства общественного здравоохранения Швеции по борьбе с коронавирусом выразили 22 ученых-исследователя. Материал об этом выпустила шведская газета Expressen.

Дальнейшее следование властями Швеции таким курсом может довести смертность в государстве от COVID-19 до уровня Италии, по мнению специалистов. Вместо того, чтобы закрыть целые коммуны и изолировать граждан, Швеция лишь призывает людей следовать советам властей, передает агентство REGNUM.

Резкой критике Агентство общественного здравоохранения Швеции подвергнуто на международном уровне. Выборным должностным лицам нужно вмешаться радикальными и быстрыми мерами, так как чиновники не способны ограничить или прогнозировать пандемию, отметили ученые.

В Швеции зафиксировано 11 927 случаев заболевания, информацию о COVID-19 в этой стране представлена на сайте coronavirus-monitor.info. Актуальную и достоверную статистику по России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. По последним данным, в РФ выявлено 24 490 случаев заражения.

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Автор: Руслан Неглинный
#швеция #ученые #пандемия #коронавирус

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