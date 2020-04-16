СМИ узнали подробности о "нулевом пациенте" с COVID-19 в Китае

Первый зараженный COVID-19 в Китае работал в лаборатории Института вирусологии, расположенной в городе Ухань, сообщил американский телеканал Fox News.

Подробности о "нулевом пациенте" с коронавирусной инфекцией телеканал Fox News выяснил, добыв информацию у многочисленных источников, которые якобы были знакомы с соответствующими документами. Они рассказали, что коронавирус передался человеку от контакта с летучей мышью лабораторным путем, а первым заразившимся стал сотрудник лаборатории, живший в городе Ухань. От него уже вирус пошел в народ, передает ФАН.

На Уханьском рынке, как отметили источники телеканала, летучих мышей никогда не продавали, хотя именно это место долгое время называлось "рассадником" коронавируса. Fox News отмечает, что китайские власти поддерживали эту версию, чтобы лаборатория оставалась в тени.