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Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

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6:13   16 Апреля 2020
Экономика

Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

Кудрин объяснил свою идею о вложении депозитов физическими лицами в гособлигации

Вложение средств в облигации федерального займа не предполагает никакого изъятия денег с банковских вкладов, разъяснил глава счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Экономист в своем Twitter написал, что кто-то расценил его слова, сказанные в интервью РБК, как рекомендацию изъять деньги вкладчиков. Однако Кудрин отметил, что это абсурд, передает РИА Новости.

В такие кризисные периоды государства больше занимают, а при столь низком государственном долге в Российской Федерации эти вложения являются наиболее надежными, подчеркнул Кудрин. Ранее он заявлял Министерству финансов РФ, что нужно увеличивать заимствования в этом году.

Такая мера, по его словам, необходима для дополнительной поддержки в условиях пандемии COVID-19. Государство могло бы привлечь часть средств, которые граждане хранят в банке, так как спрос на кредиты окажется меньше, по мнению Кудрина, а вложения ОФЗ для банков стали бы надежным маневром.

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Автор: Руслан Неглинный
#вложения #счетная палата #алексей кудрин #пандемия

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