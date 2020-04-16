СМИ: парад Победы в Москве могут перенести на более поздний срок

Российские власти рассматривают решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату. Соответствующую информацию публикует "Интерфакс".

Окончательное решение о переносе парада в честь 75-летия Победы будет принято уже в ближайшие дни. При этом новая дата для проведения мероприятия еще не выбрана, пишет "Интерфакс". Предполагается, что сообщение относительно даты парада Победы в Москве может быть объявлено главой государства Владимиром Путиным в четверг, 16 апреля.

Накануне ветеранские организации обратились к Путину с просьбой перенеси парад Победы из-за пандемии коронавируса. В обращении сказано, что мероприятие должно олицетворять "мир и безопасность, а не нести угрозу".

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, который является одним из авторов обращения, предложил перенести парад на 24 июня или на 3 сентября. В первую из этих дат в 1945 году прошел парад Победы на Красной площади, а во вторую — закончилась Вторая мировая война.