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5:14   16 Апреля 2020
Общество

Проведение тестирования на COVID-19 доступно в более 370 лабораториях России

Проведение тестирования на COVID-19 доступно в более 370 лабораториях России

Проведение тестирования на наличие коронавирусной инфекции в настоящее время возможно в более 370 российских лабораториях, включая государственные и частные медицинские учреждения. Соответствующая информация опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство провело ряд мероприятий, которые облегчат процесс получения разрешений на организацию тестирования для всех лабораторий. Медицинские учреждения должны уведомить Роспотребнадзор о намерении провести диагностику на коронавирус. В случае обнаружения заболевшего им необходимо оперативно проинформировать ведомство. 

"На сегодняшний день помимо 105 лабораторий Роспотребнадзора тестирование доступно в 247 лабораториях при государственных медицинских организациях и 24 лабораториях частной формы собственности", — сказано в сообщении. 

Принятые меры позволят увеличить количество новых исследований на наличие опасной инфекции. Вследствие чего пик заболеваемости в России будет коротким. 

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Автор: Руслан Неглинный
#роспотребнадзор #коронавирус

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