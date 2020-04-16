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4:40   16 Апреля 2020
Общество

Инспектор ГИБДД рассказал, как работает система электронных пропусков в Подмосковье

Инспектор ГИБДД рассказал, как работает система электронных пропусков в Подмосковье

Водителей и пассажиров автомобилей в Подмосковье сотрудники ГИБДД проверяют с помощью специальной программы "COVID сканер", заявил инспектор Госавтоинспекции.

Программа позволяет проверить у человека наличие электронного пропуска, сообщает телеканал "360". Сотрудник ГИБДД сканирует у гражданина QR-код, после чего появляется информация, во сколько человек покинул дом, и куда он отправляется. Также есть сведения о том, в какое время гражданин планирует вернуться домой.

Инспектор отметил, что, если пропуск недействителен, на экране сканера появится красная отметка. Пока система используется только для проверки жителей Подмосковья, в скором времени она будет работать и с москвичами. 

Недавно власти Московской области ввели пропускной режим вслед за столицей. Он действует с 15 апреля и направлен на борьбу с распространением коронавируса. 

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Автор: Борис Нестеров
#гибдд #проверка #подмосковье #коронавирус

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