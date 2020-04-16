Инспектор ГИБДД рассказал, как работает система электронных пропусков в Подмосковье

Водителей и пассажиров автомобилей в Подмосковье сотрудники ГИБДД проверяют с помощью специальной программы "COVID сканер", заявил инспектор Госавтоинспекции.

Программа позволяет проверить у человека наличие электронного пропуска, сообщает телеканал "360". Сотрудник ГИБДД сканирует у гражданина QR-код, после чего появляется информация, во сколько человек покинул дом, и куда он отправляется. Также есть сведения о том, в какое время гражданин планирует вернуться домой.

Инспектор отметил, что, если пропуск недействителен, на экране сканера появится красная отметка. Пока система используется только для проверки жителей Подмосковья, в скором времени она будет работать и с москвичами.

Недавно власти Московской области ввели пропускной режим вслед за столицей. Он действует с 15 апреля и направлен на борьбу с распространением коронавируса.