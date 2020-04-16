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 Инспектор ГИБДД рассказал, как работает система электронных пропусков в Подмосковье

Инспектор ГИБДД рассказал, как работает система электронных пропусков в Подмосковье
Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

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 Трамп заявил, что США будут готовы помочь России на фоне пандемии коронавируса

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4:16   16 Апреля 2020
Общество

Рябков назвал "несвоевременным" вердикт Трампа об отмене финансирования ВОЗ

Рябков назвал "несвоевременным" вердикт Трампа об отмене финансирования ВОЗ

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции, является "несвоевременным". Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ рассказал о своем мнении в ходе интервью журналисту издания "Международная жизнь". Представитель ведомства считает, что вердикт главы Белого дома на фоне массового распространения коронавирусной инфекции сравним с "ударом под дых", передает ТАСС

"В этих условиях ставить вопросы относительно глобальной системы, относительно того, правильно действует ВОЗ или нет, по меньшей мере несвоевременно", – заявил замглавы МИД России.

Американский лидер ранее выступил с объявлением об отмене финансирования ВОЗ. Отвечая на вопрос о причинах такого решения, Трамп обвинил представителей специализированного учреждения ООН в сокрытии информации о COVID-19. 

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Автор: Яна Либерман
#трамп #рябков #мид рф #воз

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