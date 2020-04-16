Рябков назвал "несвоевременным" вердикт Трампа об отмене финансирования ВОЗ

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции, является "несвоевременным". Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД РФ рассказал о своем мнении в ходе интервью журналисту издания "Международная жизнь". Представитель ведомства считает, что вердикт главы Белого дома на фоне массового распространения коронавирусной инфекции сравним с "ударом под дых", передает ТАСС.

"В этих условиях ставить вопросы относительно глобальной системы, относительно того, правильно действует ВОЗ или нет, по меньшей мере несвоевременно", – заявил замглавы МИД России.

Американский лидер ранее выступил с объявлением об отмене финансирования ВОЗ. Отвечая на вопрос о причинах такого решения, Трамп обвинил представителей специализированного учреждения ООН в сокрытии информации о COVID-19.