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 Инспектор ГИБДД рассказал, как работает система электронных пропусков в Подмосковье

Инспектор ГИБДД рассказал, как работает система электронных пропусков в Подмосковье
Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

 Трамп заявил, что США будут готовы помочь России на фоне пандемии коронавируса

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3:44   16 Апреля 2020
Общество

Захарову возмутило равнодушие властей США в отношении российских школьников

Захарову возмутило равнодушие властей США в отношении российских школьников

Американские власти до сих пор не предоставили детальной информации о школьниках из России, оказавшихся в США в тяжелом положении в связи с пандемией COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Равнодушное отношение Вашингтона к российским школьникам возмутило дипломата. Захарова рассказала, что американские власти не могут сказать, где находятся дети и как с ними можно связаться. Соединенные Штаты не предоставили детального ответа на официальный запрос МИД РФ, передает РИА Новости.

"Ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города, где они находятся в Соединенных Штатах Америки", — заявила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Официальный представитель МИД РФ пообещала, что Москва не оставит школьников в беде и найдет возможность оказать всю необходимую помощь. Главное сейчас — найти, где могут находиться юные россияне.

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Автор: Руслан Неглинный
#захарова #сша #школьники #мид рф #коронавирус

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