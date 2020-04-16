Захарову возмутило равнодушие властей США в отношении российских школьников

Американские власти до сих пор не предоставили детальной информации о школьниках из России, оказавшихся в США в тяжелом положении в связи с пандемией COVID-19, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Равнодушное отношение Вашингтона к российским школьникам возмутило дипломата. Захарова рассказала, что американские власти не могут сказать, где находятся дети и как с ними можно связаться. Соединенные Штаты не предоставили детального ответа на официальный запрос МИД РФ, передает РИА Новости.

"Ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города, где они находятся в Соединенных Штатах Америки", — заявила Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

Официальный представитель МИД РФ пообещала, что Москва не оставит школьников в беде и найдет возможность оказать всю необходимую помощь. Главное сейчас — найти, где могут находиться юные россияне.