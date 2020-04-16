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3:12   16 Апреля 2020
Экономика

Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

Многие отрасли российского бизнеса в настоящее время находятся в сложной ситуации из-за обостряющейся эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на выступление главы партии в процессе онлайн-совещания. Главной темой собрания стал поиск решений возникшей экономической проблемы. Медведев подчеркнул, что в условиях пандемии с аналогичными трудностями столкнулись и другие страны. 

"Не нужно преуменьшать проблемы; в некоторых отраслях ситуация, по сути, напоминает коллапс, то есть просто ничего нет... Все государства готовят свой ответ, и нам этот ответ необходимо будет обязательно дать", – заявил он.

Политик справедливо заметил, что частичные меры по поддержке ряда областей бизнеса были оглашены накануне президентом России Владимиром Путиным. Однако, как утверждает Медведев, это не отклоняет факта о необходимости последующих действий, так как ситуация продолжает стремительно развиваться.

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Автор: Яна Либерман
#путин #медведев #бизнес

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