Медведев заявил о сложной ситуации в ряде отраслей бизнеса из-за пандемии

Многие отрасли российского бизнеса в настоящее время находятся в сложной ситуации из-за обостряющейся эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на выступление главы партии в процессе онлайн-совещания. Главной темой собрания стал поиск решений возникшей экономической проблемы. Медведев подчеркнул, что в условиях пандемии с аналогичными трудностями столкнулись и другие страны.

"Не нужно преуменьшать проблемы; в некоторых отраслях ситуация, по сути, напоминает коллапс, то есть просто ничего нет... Все государства готовят свой ответ, и нам этот ответ необходимо будет обязательно дать", – заявил он.

Политик справедливо заметил, что частичные меры по поддержке ряда областей бизнеса были оглашены накануне президентом России Владимиром Путиным. Однако, как утверждает Медведев, это не отклоняет факта о необходимости последующих действий, так как ситуация продолжает стремительно развиваться.