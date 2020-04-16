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2:39   16 Апреля 2020
Общество

РВИО опубликовало донесение маршала Жукова о смерти Гитлера

РВИО опубликовало донесение маршала Жукова о смерти Гитлера

Важный исторический документ времен Великой Отечественной войны стал доступен пользователям Сети. РВИО опубликовало донесение маршала Георгия Жукова главкому ВС СССР Иосифу Сталину, в котором было сказано о смерти Адольфа Гитлера.

Жуков в своем донесении, датированном 3 мая 1945 года, опирался на сведения "Смерш" 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии, которые в свою очередь были основаны на показаниях обслуги руководства фашистской Германии.

Личный повар Геббельса и начальник гаража Шнайдера рассказали, что Гитлер свел счеты с жизнью в Берлине 30 апреля 1945 года. Они признались, что место захоронения им неизвестно. Также в документе было сказано о смерти Геббельса и его жены в подземном убежище под Рейхстагом. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

В донесении маршала было заявлено о принятых мерах по обнаружению места жительства Гитлера.

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Автор: Юлия Яковлева
#жуков #гитлер #великая отечественная война

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