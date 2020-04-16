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Детский хор из Подмосковья перешел на удаленные репетиции

Детский хор из Подмосковья перешел на удаленные репетиции

 Кошкин указал на действия КПРФ, угрожающие населению в период пандемии

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1:57   16 Апреля 2020
Общество

Детский хор из Подмосковья перешел на удаленные репетиции

Детский хор из Подмосковья перешел на удаленные репетиции

Ученики детского хора из подмосковного Красногорска записали ролик, исполнив песню "Крылатые качели" по видеосвязи.

Детский музыкальный хор "Алые паруса" не бросил репетиции, несмотря на действующий во многих регионах России режим самоизоляции. Дети продолжают петь не только сольно, но и группами. Участниками видео стали более 20 детей, каждый из которых пел из своего дома, передает телеканал "360".

Занятия в красногорской хоровой школе перешли на дистанционный режим с 21 марта. Однако дети все равно продолжают заниматься музыкой благодаря современным технологиям. Вместе с ними на дистанционный режим перешли и сотрудники хора. Всего в "Алых парусах" обучаются 300 детей.

Многие москвичи перешли на удаленный режим работы и обучения из-за пандемии коронавируса. Для передвижения по городу и области граждане должны оформить цифровой пропуск, который начал действовать с 15 апреля.

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Автор: Руслан Неглинный
#подмосковье #красногорск #самоизоляция

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