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Трамп заявил, что США будут готовы помочь России на фоне пандемии коронавируса

Трамп заявил, что США будут готовы помочь России на фоне пандемии коронавируса

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1:54   16 Апреля 2020
Политика

Трамп заявил, что США будут готовы помочь России на фоне пандемии коронавируса

Трамп заявил, что США будут готовы помочь России на фоне пандемии коронавируса

США будут готовы оказать поддержку России в борьбе с распространением коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, РФ может не хватить аппаратов ИВЛ, которые могут поставить США, если в этом будет необходимость, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что помощь будет оказана, когда в Америке будет налажено свое производство.

Недавно РФ направляла в США груз с медицинскими принадлежностями, в числе которых были и аппараты ИВЛ. Гуманитарная помощь была оказана в связи с тем, что в Америке стремительно распространяется коронавирус. Насчитывается более 634 тыс. случаев заражения.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #дональд трамп #сша

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