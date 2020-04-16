Кошкин указал на действия КПРФ, угрожающие населению в период пандемии

Члены партии КПРФ обвинили действующее правительство в "недостаточности" мер по борьбе с распространением COVID-19, при этом подвергая опасности жизни граждан, нарушая режим самоизоляции. Политолог Андрей Кошкин прокомментировал действия КПРФ.

Эксперт ассоциации военных политологов в беседе с корреспондентом ФАН раскритиковал лицемерное поведение КПРФ. По его словам, представители партии, руководствуясь собственными политическими интересами, пытаются воспользоваться сложной эпидемиологической ситуацией для разбирательства якобы "неправильных" действий властей, вместо того чтобы потратить время на поиски решения значимых проблем.

"Конечно, в такой ситуации проще, что называется, делать пиар, а надо бы всем вместе все-таки постараться добиться положения, когда требования просто соблюдаются", – цитирует издание слова эксперта.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин недавно получил положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции, позднее он признался, что мог заразиться во время поездки в общественном транспорте. Очевидно, что заболевание произошло вследствие намеренного игнорирования рекомендаций правительства, кроме того, за время до проявления первых симптомов Ступин вполне мог сам стать источником инфекции.