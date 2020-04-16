Турецкие спецслужбы мстят России за информацию о преступлениях Эрдогана в Ливии и Сирии

Турецкие спецслужбы используют антироссийскую повестку для сокрытия преступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ливии и Сирии, заявил доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев.

Турецкий журналист в своем Twitter опубликовал несколько фотографий сирийцев и назвал их наемниками, которых Россия отправляет в Ливию. Затем непроверенную информацию подхватили сирийские "оппозиционные" СМИ, базирующиеся в Турции. Обвинения в адрес России "высосаны из пальца", заявил Перенджиев в разговоре с Федеральным агентством новостей.

"Все это делается в отместку российским СМИ, которые честно рассказывают о действиях Турции в Ливии и Сирии. Поэтому все время ставится задача найти хоть какой-то повод, чтобы "доказать" отправку Россией наемников или тех же боевиков", — пояснил эксперт.

По словам Перенджиева, в этом замешаны турецкие спецслужбы, которые пытаются "повесить" на Россию те преступления, которые осуществляются Анкарой на рынке террористических услуг. Более того, эксперт предположил, что Эрдоган, который выделяет средства на вербовку боевиков для военных действий в Ливии, может обеспечить и информационные атаки на Россию.