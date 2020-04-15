Американская пресса указала на причастность спецслужб Соединенных Штатов к похищению российских социологов в Ливии. Об этом рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Издание The New York Times недавно опубликовало материал о событиях в Ливии. Журналисты указали, что Белый дом "благословил" войну в Ливии. Однако, по их словам, "победила" в ней Россия. Материал подтверждает, что США имели доступ к документам социологов и участвовали в их задержании.

Малькевич отмечает, что глава так называемого "МВД" Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага связан с американскими спецслужбами. По информации NYT, именно он приказал отправить российских исследователей в тюрьму. США через Башагу пытаются повлиять на конфликт внутри североафриканского государства.

Глава ФЗНЦ уверен, что журналисты решили таким образом привлечь внимание Конгресса. По их намерениям, он должен одобрить решение военным путем поддержать ПНС Ливии.

Кроме того, Малькевич отметил, что украденные исследования социологов легализовал центр "Досье". Последний принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому.