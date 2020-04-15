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22:57   15 Апреля 2020
Общество

Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Число умерших с коронавирусом нового типа в Москве увеличилось на семь человек.

Среди умерших оказались пациенты от 36 до 86 лет, по сообщениям оперативного штаба. У семи пациентов подтверждена пневмония и положительный тест на коронавирус. Большинство больных имели сопутствующие заболевания.

Среди них — кардиосклероз, гипертония, онкология и сахарный диабет. У пациента, которому было 36 лет, болезнь протекала в тяжелой форме, у него обнаружили очагово-сливную вирусную бронхопневмонию с тотальным поражением легких.

Подробная и достоверная информация о коронавирусной инфекции представлена на официальном сайте стопкоронавирус.рф. По последним данным, зафиксировано 24 490 случаев заболевания, 1986 человек выздоровело, 198 умерло.

 

 

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Автор: Василий Пименов
#москва #пандемия #коронавирус

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