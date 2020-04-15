Генпрокуратура РФ обнаружила в тексте "Новой" о COVID-19 в Чечне недостоверную информацию

Генпрокуратура РФ вынесла решение о блокировке статьи о ситуации с коронавирусом в Чеченской Республике, опубликованной на сайте "Новой газеты".

По распоряжению Генпрокуратуры Роскомнадзор потребовал от "Новой" удалить статью в течение суток, иначе сайт будет заблокирован. Речь идет о материале "Смерть от коронавируса — меньшее зло". В нем выявлена недостоверная информация, которая была подана как правдивая, что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, а также общественной безопасности.

"Новая газета" сообщила, что в Чечне якобы не хватает средств защиты для врачей, а людей задерживают за нарушение режима самоизоляции. На публикацию отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров, опровергнув информацию и назвав ее "чушью".

Другие "либеральные" СМИ также используют ситуацию с коронавирусом для создания антироссийской повестки. Фейки были замечены в материалах "Эха Москвы", а также в "МБХ Медиа", принадлежащем беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Кроме того, связанная с блогером Алексеем Навальным глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева регулярно делает вбросы о якобы плохой ситуации в России с коронавирусом.