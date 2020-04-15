США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

Племенные арабы на восточном берегу Евфрата хотят подчиняться правительству Дамаска и освободиться от оккупации американских войск. Поэтому спецслужбы США намерены перекрыть доступ военным РФ для доставки гуманитарной помощи на северо-восток Сирии.

На недавно прошедшей встрече американский офицер, курирующий курдские формирования, потребовал от них блокировать перемещение российских военнослужащих в провинции Хасака с целью помешать доставить в сирийские населенные пункты гуманитарные грузы, сообщает ФАН. Политолог Владимир Шаповалов осудил это намерение американцев, назвав их главными дестабилизаторами ситуации в регионе. Он обличил США в "гуманитарном лицемерии".

Также была дана команда запугать местных жителей, чтобы их лидеры не стали контактировать с представителями сирийских правительственных сил и российской военной полиции. Задача американцев – вернуть себе северные районы Сирии, которые им пришлось оставить перед началом операции "Источник мира", проводимой турецкой стороной.