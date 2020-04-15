Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

 Генпрокуратура РФ обнаружила в тексте "Новой" о COVID-19 в Чечне недостоверную информацию

Генпрокуратура РФ обнаружила в тексте "Новой" о COVID-19 в Чечне недостоверную информацию
США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

 Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов
Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

 Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»

Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»
Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

 Генпрокуратура РФ обнаружила в тексте "Новой" о COVID-19 в Чечне недостоверную информацию

Генпрокуратура РФ обнаружила в тексте "Новой" о COVID-19 в Чечне недостоверную информацию
США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

 Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов
Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

 Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»

Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»
21:58   15 Апреля 2020
Политика

США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

Племенные арабы на восточном берегу Евфрата хотят подчиняться правительству Дамаска и освободиться от оккупации американских войск. Поэтому спецслужбы США намерены перекрыть доступ военным РФ для доставки гуманитарной помощи на северо-восток Сирии.

На недавно прошедшей встрече американский офицер, курирующий курдские формирования, потребовал от них блокировать перемещение российских военнослужащих в провинции Хасака с целью помешать доставить в сирийские населенные пункты гуманитарные грузы, сообщает ФАН. Политолог Владимир Шаповалов осудил это намерение американцев, назвав их главными дестабилизаторами ситуации в регионе. Он обличил США в "гуманитарном лицемерии".

Также была дана команда запугать местных жителей, чтобы их лидеры не стали контактировать с представителями сирийских правительственных сил и российской военной полиции. Задача американцев – вернуть себе северные районы Сирии, которые им пришлось оставить перед началом операции "Источник мира", проводимой турецкой стороной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#сша #сирия #курды #гуманитарная помощь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...