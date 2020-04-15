Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

 Генпрокуратура РФ обнаружила в тексте "Новой" о COVID-19 в Чечне недостоверную информацию

Генпрокуратура РФ обнаружила в тексте "Новой" о COVID-19 в Чечне недостоверную информацию
США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

 Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов
Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

 Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»

Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»
Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Семь пациентов с COVID-19 скончались в Москве

 Генпрокуратура РФ обнаружила в тексте "Новой" о COVID-19 в Чечне недостоверную информацию

Генпрокуратура РФ обнаружила в тексте "Новой" о COVID-19 в Чечне недостоверную информацию
США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

США обличили в "гуманитарном лицемерии" по отношению к Сирии

 Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов
Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

Киевские СМИ поведали, почему закрывается «польская лавочка» для украинцев

 Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»

Американский журналист пожалел своих родных, которые содержат «Радио Свобода»
21:37   15 Апреля 2020
Политика

Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

Китайский народ проявляет расизм в отношении афроамериканцев: темнокожих людей выселяют из съемных квартир и гостиниц, а магазины с продовольствием отказываются обслуживать граждан из Африки.

Китайский город Гуанчжоу вынужден приютить на своих улицах множество африканцев, поскольку арендодатели боятся заразиться от них коронавирусом и выселяют их прямо на улицу. Стоит отметить, что китайский народ не испытывает жалости даже к семьям с маленькими детьми и также "выкидывает" их на улицу.

Продовольственные магазины отказываются обслуживать граждан, прибывших из Африки, пишет РИА ФАН.

Нигерийский студент рассказал, что живет в городе Гуанчжоу и подвергается давлению со стороны правоохранителей. Его насильно поместили на карантин, а отель, где он проживал, все равно требует с него оплату за проживание.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#китай #африканцы #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...