Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

Китайский народ проявляет расизм в отношении афроамериканцев: темнокожих людей выселяют из съемных квартир и гостиниц, а магазины с продовольствием отказываются обслуживать граждан из Африки.

Китайский город Гуанчжоу вынужден приютить на своих улицах множество африканцев, поскольку арендодатели боятся заразиться от них коронавирусом и выселяют их прямо на улицу. Стоит отметить, что китайский народ не испытывает жалости даже к семьям с маленькими детьми и также "выкидывает" их на улицу.

Продовольственные магазины отказываются обслуживать граждан, прибывших из Африки, пишет РИА ФАН.

Нигерийский студент рассказал, что живет в городе Гуанчжоу и подвергается давлению со стороны правоохранителей. Его насильно поместили на карантин, а отель, где он проживал, все равно требует с него оплату за проживание.