Трамп специально обвиняет Китай в пандемии COVID-19, чтобы успокоить американцев

Отказ президента США Дональда Трампа финансировать Всемирную организацию здравоохранения носит сугубо политический интерес. Стратегию американского лидера прокомментировал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По словам эксперта, Трамп в сложившейся ситуации обязан показать своему народу, что он хочет наказать виновных в смерти американцев из-за COVID-19. Именно поэтому Вашингтон приостановил финансирование ВОЗ. Также большую роль играет китайская сторона, которая занимает одну из лидирующих позиций в сфере гуманитарной помощи. Это не устраивает американских лидеров.

Мирзаян подчеркнул, что Соединенные Штаты будут обвинять КНР во всех проблемах американцев и заявлять, что Китай якобы должен нести ответственность за последствия пандемии COVID-19.

Такая стратегия американского президента возможно принесет какой-то доход, но изолирует американское общество от международных отношений, сообщает "Экономика сегодня".