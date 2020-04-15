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Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

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 Трамп специально обвиняет Китай в пандемии COVID-19, чтобы успокоить американцев

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21:18   15 Апреля 2020
Политика

Клинцевич поддержал предложение переноса празднования 9 мая

Клинцевич поддержал предложение переноса празднования 9 мая

Россия не должна рисковать ветеранами, настаивая на отмене переноса празднования Дня Победы. Старшее поколение сегодня наиболее уязвимо, поэтому их необходимо защищать, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Как отметил сенатор, участие ветеранов в праздновании Дня победы неоспоримо, так как они являются главной фигурой торжества и служат примером для подрастающего поколения, передает телеканал "360".

Сенатор подчеркнул, что по всем возможным прогнозам, к окончанию режима изоляции в России, в лучшем случае, наступит только пик заболеваемости COVID-19, поэтому нельзя допускать ветеранов к такому массовому мероприятию.

Клинцевич добавил, что сегодня вариант с переносом Парада является решительной и необходимой мерой.

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Автор: Яна Либерман
#клинцевич #ветераны #9 мая

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