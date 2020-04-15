Спецпропуска помогли полицейским в Москве пресечь нарушения самоизоляции мигрантами

Введение режима цифровых пропусков позволило столичным полицейским и сотрудникам Росгвардии выявить 60% трафика всех мигрантов, находящихся в Москве.

Необходимость иметь спецпропуск для передвижения по столице остановила бесконтрольные перемещения приезжих из Азии, Украины и Белоруссии, заявили представители правоохранительных органов Москвы. По их словам, эти граждане нарушали режим самоизоляции по незнанию или же просто игнорировали требования властей, сообщает "Экспресс газета".

Правоохранители провели с гражданами, остановленными из-за отсутствия электронных документов, профилактические беседы. Помимо этого, несколько десятков человек отправили на принудительный осмотр из-за подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией.

В ближайшее время московские власти усилят контроль за наличием цифровых пропусков, заявил мэр города Сергей Собянин во время видеоконференции с Клиническим комитетом по COVID-19. По словам градоначальника, он понимает, насколько непросто сейчас приходится москвичам, однако считает принятые меры необходимыми в условиях текущей эпидемиологической обстановки.