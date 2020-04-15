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 Депутат Вострецов призвал отменить налоговую нагрузку на продукты для нуждающихся

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Арендодатели в Китае массово выселяют африканских мигрантов

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 Трамп специально обвиняет Китай в пандемии COVID-19, чтобы успокоить американцев

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20:27   15 Апреля 2020
Политика

Западные НКО пытаются разложить российское общество, прививая терпимость к наркотикам

Западные НКО пытаются разложить российское общество, прививая терпимость к наркотикам

Ряд иностранных некоммерческих организаций предпринимает усилия по формированию среди жителей РФ терпимости к бытовому применению запрещенных законом психотропных средств. Это происходит за счет создания "позитивного образа" наркоманов.

Например, материал такого характера появился на сайте "Медиазоны". Издание подняло тему о трудностях употребления наркотических веществ во время режима самоизоляции, который был введен в РФ из-за угрозы коронавируса нового типа, пишет ФАН.

В Госдуме РФ уже обратили внимание на происходящее и намерены разработать меры противодействия.

Кроме отдельных представителей прессы, существующих на зарубежные деньги, такую деятельность ведут и НКО-иноагенты. Это часть политтехнологий, призванных разрушить российское общество изнутри.

Примечательно, что все такие структуры являются частью большой сети INPUD, в которую также входит ЕСЛУН. Все они — участники Международного консорциума по наркополитике (IDPC), имеющего в партнерах еще 129 НКО и различных подструктур.

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Автор: Яна Либерман
#наркотики #нко #иноагенты

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